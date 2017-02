Comitê Olímpico Brasileiro inicia votação dos melhores atletas de 2016 

Começou

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) iniciou o processo que vai definir os melhores atletas de 2016 em 43 modalidades, e também os dois melhores atletas do ano, masculino e feminino. A disputa acontece entre três atletas de cada modalidade, indicados por suas respectivas Confederações Brasileiras Olímpicas. Os vencedores serão homenageados durante a cerimônia do Prêmio Brasil Olímpico, no dia 29 de março, no Rio de Janeiro.

A escolha dos melhores atletas em cada modalidade, assim como os dois atletas que receberão o Troféu Melhor Atleta do Ano, está sendo realizada por um júri formado por jornalistas, dirigentes, ex-atletas e personalidades do esporte.

Oscar do esporte brasileiro, o Prêmio Brasil Olímpico chega à sua 18ª edição prestando homenagens ainda em outras categorias: Atleta da Torcida, Melhor Técnico Individual e Coletivo: Troféu Adhemar Ferreira da Silva; Melhores Atletas nos Jogos Escolares da Juventude, entre outras premiações. Os medalhistas nos Jogos Olímpicos Rio 2016 também receberão homenagem especial. O Atleta da Torcida será escolhido pelo público, em março, em votação pela Internet.

Conheça os atletas que concorrem em cada modalidade:

Atletismo: Caio Bonfim, Fabiana Murer e Thiago Braz

Badminton: Fabiana da Silva, Lohaynny Vicente e Ygor Coelho

Basquete: Carlos Nascimento (Olivinha), Iziane Marques e Maybyner Hilário (Nenê)

Boxe: Andréia Bandeira, Juan Nogueira e Robson Conceição

Canoagem Slalom: Ana Satila, Felipe Borges e Pedro Gonçalves (Pepê)

Canoagem Velocidade: Edson Silva/Gilvan Ribeiro, Erlon Souza e Isaquias Queiroz

Ciclismo BMX: Anderson Ezequiel Filho, Priscilla Carnaval e Renato Rezende

Ciclismo Estrada: Caio Ormenese, Flávia Paparella e Rafael Andriato

Ciclismo Mountain Bike: Henrique Avancini, Raiza Goulão e Rubens Donizete

Ciclismo Pista: Gideoni Monteiro, Hugo Osteti e Kacio Freitas

Maratona Aquática: Allan do Carmo, Ana Marcela Cunha e Poliana Okimoto

Nado Sincronizado: Lara Teixeira, Lorena Molinos e Luisa Borges

Natação: Bruno Fratus, Etiene Medeiros e João Gomes Júnior

Polo Aquático: Felipe Perrone, Gustavo Guimarães (Grummy) e Izabella Chiappini

Saltos Ornamentais: César Castro, Hugo Parisi e Juliana Veloso

Desportos na Neve: Jaqueline Mourão, Michel Macedo e Victor Santos

Desportos no Gelo: Edson Bindilatti, Isadora Williams e Odirlei Pessoni

Esgrima: Guilherme Toldo, Nathalie Moellhausen e Renzo Agresta

Futebol: Miraildes Maciel Mota (Formiga), Neymar Jr e Renato Augusto

Ginástica Artística: Arthur Zanetti, Arthur Nory e Diego Hypolito

Ginástica Trampolim: Camilla Lopes Gomes, Carlos Ramirez Pala e Rafael Andrad

Ginástica Rítmica: Emanuelle Lima, Jéssica Maier e Natália Gaudio

Golfe: Adilson da Silva, Miriam Nagl e Victoria Lovelady

Handebol: Bárbara Arenhart, Maik Santos e Thiagus Petrus dos Santos

Hipismo adestramento: Giovana Prado Prass, João Victor Oliva e Luiza Almeida

Hipismo CCE: Carlos Parro, Márcio Appel Cheuiche e Márcio Carvalho Jorge

Hipismo saltos: Álvaro Affonso de Miranda Neto (Doda), Jose Roberto Reynoso e Pedro Veniss

Hóquei sobre grama: André Luiz Patrocínio Couto, Paulo Roberto Batista Junior e Stephane Smith

Judô: Mayra Aguiar, Rafael Silva e Rafaela Silva

Levantamento de pesos: Fernando Saraiva, Jaqueline Ferreira e Rosane Reis

Lutas: Aline Silva, Joilson Júnior e Laís Nunes

Pentatlo moderno: Felipe Nascimento, William Muinhos e Yane Marques

Remo: Fernanda Nunes/ Vanessa Cozzi, Lucas Ferreira e Willian Giaretton/ Xavier Vela

Rúgbi: Beatriz Futuro, Edna Santini e Paula Ishibashi

Taekwondo: Iris Tang Sing, Maicon Andrade e Venilton Teixeira

Tênis: Bruno Soares, Marcelo Melo e Thiago Monteiro

Tênis de mesa: Cazuo Matsumoto, Hugo Calderno e Lin Gui

Tiro com arco: Ana Clara Machado, Ane Marcelle dos Santos e Marcelo da Silva Costa Filho

Tiro esportivo: Emerson Duarte, Felipe Wu e Julio Almeida

Triatlo: Bárbara dos Santos, Manoel Messias e Vitória Lopes

Vela: Jorge Zarif, Martine Grael/ Kahena Kunze e Robert Scheidt

Vôlei de praia: Ágatha Bednarczuk/ Bárbaras Seixas, Alison Cerutti/ Bruno Schmidt e Larissa França/ Talita Antunes

Vôlei: Bruno Rezende, Natália Zílio e Sérgio Dutra (Serginho)

*ZHESPORTES