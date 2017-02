Cruzeiro derrota Bolívar e conquista o tetracampeonato Sul-Americano

Vôlei

Numa partida equilibrada, o Sada Cruzeiro Vôlei (MG) conquistou o quarto título do Campeonato Sul-Americano masculino de clubes, ao superar na final o Bolívar, da Argentina, por 3 sets a 0 (26/24, 25/23 e 25/23), neste sábado (25.02), no ginásio Tancredo Neves, em Montes Claros (MG). A partida teve 1h29min de duração e os maiores pontuadores foram o cubado Leal, do SadaCruzeiro, e o australiano Edgar, do Bolívar, ambos com 15 pontos. O ponteiro Leal foi eleito o melhor jogador da competição.



O time mineiro sagrou-se campeão também em 2012, 2014 e 2016. Com o título, o Sada Cruzeiro assegurou a vaga para o Mundial de clubes, em dezembro, na Polônia, e garantiu o domínio do Brasil nas competições sul-americanas de clubes, já que o Rexona-Sesc (SC) sagrou-se campeão feminino há uma semana, em 18 de fevereiro, ao superar o Dentil Praia Clube (MG) na final.

Na disputa da medalha de bronze, o Montes Claros Vôlei (MG) foi superado pelo UPCN (ARG) por 3 sets 0 (25/22, 25/19, 25/23) e terminou em quarto lugar na competição.

*ZHESPORTES