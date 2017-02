No tiebreak, Canoas vence o Maringá em casa pela Superliga

Vôlei

De virada, o Lebes/Gedore/Canoas venceu na noite desta quarta-feira e encaminhou a sua classificação aos playoffs da Superliga. Jogando em casa, o time do técnico Marcelo Fronckowiak derrotou o Copel/Telecom/Maringá, que luta para fugir do rebaixamento, por 3 sets a 2 (parciais de 17 a 25, 21 a 25, 25 a 23, 25 a 23 e 15 a 11). A equipe gaúcha segue na oitava posição.

Mal na recepção, o Lebes/Gedore/Canoas deixou o Copel/Telecom/Maringá abrir 11 a 6 e forçou o técnico Marcelo Fronckowiak a pedir tempo. O levantador Ricardinho dificultava as ações de bloqueio da equipe gaúcha. No ataque do ponteiro Renato, a equipe paranaense abriu 19 a 13. Errando muito, o Lebes/Gedore/Canoas não se encontrava dentro de quadra. Marcelo Fronckowiak mudou metade da equipe que iniciou o set, mas pouco adiantou. No erro de saque do ponteiro Gabriel, o Copel/Telecom/Maringá fechou em 25 a 17.

Na segunda parcial, o Lebes/Gedore/Canoas voltou com o levantador Felipe no lugar do experiente Evandro e equilibrou o jogo. O ponteiro Alisson acertou um belo ataque na diagonal menor e os gaúchos encostaram no placar: 5 a 4. Mas o Copel/Telecom/Maringá tem Ricardinho. O levantador campeão olímpico e seis vezes vencedor da Liga Mundial surpreendeu com uma bola de segunda, e os paranaenses abriram 8 a 6.

— Tu vai acertar e a gente vai virar — disse Fronckowiak quando Felipe foi pro saque. Porém o Copel/Telecom/Maringá continuou com um bom volume de jogo e abriu 18 a 15. No final do set, Ricardinho deixou o ponteiro Sérgio sem bloqueio para fazer 23 a 19. No erro de ataque do ponteiro Composto, os paranaenses fecharam em 25 a 21.

Na terceira parcial, o central Ialisson, terceiro melhor bloqueador da Superliga, parou por três vezes seguidas o ataque do Copel/Telecom/Maringá, e o abriu 13 a 10 para os gaúchos. Os bloqueios do central Ialisson motivaram o Lebes/Gedore/Canoas, que no ataque de Giovanni fechou em 25 a 23.

O time gaúcho voltou melhor no quarto set e abriu 3 a 0 no ataque de Alisson. O central Ialisson continuava pegando tudo na rede e até sem pular conseguiu efetuar um bloqueio: 8 a 4 para o Lebes/Gedore/Canoas. Porém, os gaúchos voltaram a cometer erros não forçados. Após um grande hally, o ponteiro Sérgio virou para 13 a 12. A parcial continuou equilibrada, até que Alisson bloqueou Sérgio e o Lebes/Gedore/Canoas abriu 20 a 17. Mas a equipe paranaense era mais experiente e voltou a empatar a parcial: 23 a 23. Na hora da decisão, Renato errou o ataque e os gaúchos fecharam o set em 25 a 23.

A última parcial começou com muito nervosismo e desperdícios de saque de ambas as equipes. Nos erros do Copel/Telecom/Maringá, o Lebes/Gedore/Canoas abriu 8 a 5. Coube a Ialisson, escolhido o melhor em quadra, fechar a partida em um bloqueio em Mudo: 15 a 11 e vitória gaúcha.

O Lebes/Gedore/Canoas volta à quadra no dia 3 de março para enfrentar o São Bernardo, fora de casa. Na mesma data, o Copel/Telecom/Maringá recebe o Minas Tênis Clube.

