Sesi-SP e Campinas fazem confronto direto pela Superliga

Um confronto direto pelo segundo lugar da Superliga masculina de vôlei é a atração da competição nesta quinta-feira. O Sesi-SP, vice-líder, receberá o Vôlei Brasil Kirin (SP), quarto colocado, às 21h55, na Vila Leopoldina, em São Paulo (SP). A partida será válida pela oitava rodada do returno e terá transmissão ao vivo da RedeTV.

Apenas três pontos separam as duas equipes na tabela de classificação. O Sesi-SP aparece em segundo lugar, com 43 pontos (14 vitórias e quatro derrotas). O Vôlei Brasil Kirin é o quarto colocado, com 40 pontos e a mesma campanha do rival de São Paulo. O Sada Cruzeiro, invicto, lidera, com 53 pontos, e 18 resultados positivos e o Funvic Taubaté (SP) é o terceiro colocado, com 42 pontos.

No primeiro turno, time campineiro levou a melhor sobre a equipe da capital paulista por 3 sets a 1, em Belém, no Pará. Esse duelo recebeu 7.450 pessoas, maior público dessa edição da Superliga.

O treinador do Sesi-SP, Marcos Pacheco, falou sobre a expectativa para o duelo desta quinta-feira contra o Vôlei Brasil Kirin.

– Esse será um jogo muito importante porque é um duelo direto pelo segundo lugar na classificação geral. O Vôlei Brasil Kirin é uma equipe que tem muito volume e joga com velocidade. Vamos tentar neutralizar o ataque deles. Sabemos da responsabilidade desse jogo e estamos no preparando para fazer uma boa partida – disse Marcos Pacheco.

Pelo lado do Vôlei Brasil Kirin, o técnico Horácio Dileo fez questão de elogiar o adversário e ressaltou a dificuldade da partida.

– Será um jogo difícil. O Sesi-SP é um time que tem excelentes lideranças dentro e fora da quadra. O Marcos Pacheco é uma dos melhores treinadores do Brasil. Estamos focados na melhora no nosso jogo e entendemos a importância desse duelo – explicou Horácio Dileo.

Outras quatro partidas da oitava rodada do returno serão realizadas às 20h desta quarta-feira. O Funvic Taubaté (SP) jogará com o São Bernardo Vôlei (SP), no Abaeté, em Taubaté (SP), o Minas Tênis Clube (MG) terá pela frente o Caramuru Vôlei Castro (PR), na Arena Minas, em Belo Horizonte (MG), o Lebes Gedore Canoas (RS) duelará com o Copel Telecom Maringá Vôlei (PR), no La Salle, em Canoas (RS), e o Bento Vôlei Isabela (RS) receberá a UFJF (MG), no Municipal, em Bento Gonçalves (RS).

