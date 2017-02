Tem Pratto na mesa: Bauza explica por que não convoca Icardi

Con que 9 me voy?

Com 30 jogos e 17 gols nesta temporada, Mauro Icardi terá que esperar mais um pouco para defender a seleção argentina. E foi o próprio técnico Edgardo Bauza que esfriou a convocação do atacante da Inter de Milão.

Em entrevista, o treinador da Argentina, que recentemente visitou Icardi em Milão, explicou o motivo da ausência do jogador de 24 anos, afirmando ainda que não tem "nenhum problema com ele" - diferente de Diego Maradona.

Leia mais:

Interesse do Barcelona pode esfriar renovação de Sampaoli com o Sevilla

Goleiro vietnamita é suspenso por levar três gols de propósito

Boca Juniors já pensa em retorno de Tevez da China

- Não tenho nenhum problema com ele (Icardi). Higuaín é meu centroavante titular e Pratto é o reserva. Se um dia tiver que deixar de convocar esses jogadores, Icardi pode ser chamado, como Alario (River Plate), outro jovem com grande futuro. São os quatro jogadores que tenho em mente, mas não irei convocar Icardi para deixá-lo no banco. Será convocado quando tiver oportunidade de jogar - disse El Patón.

Selecionáveis de Bauza, Higuaín e Pratto vivem ótima fase. O primeiro, nesta temporada, soma 22 gols em 32 jogos com a camisa da Juventus, que o contratou recentemente. O segundo, por sua vez, chegou há pouco no São Paulo e já tem três gols em dois jogos.

A dupla, a princípio, estará nas duas próximas partidas da Argentina nas Eliminatórias. A seleção albiceleste, atualmente na quinta posição, encara Chile e Bolívia, nos dias 23 e 28 de março, respectivamente.