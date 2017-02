Interesse do Barcelona pode esfriar renovação de Sampaoli com o Sevilla

Na mira

Jorge Sampaoli chegou há pouco tempo e tenta transformar o Sevilla. Vem fazendo uma primeira temporada acima do esperado, brigando perto de Real Madrid e Barcelona na Liga Espanhola e podendo levar o Sevilla às quartas de final da Liga dos Campeões após 60 anos. Seu contrato vai até o meio de 2018, mas o clube do sul espanhol já lhe ofereceu uma renovação.

A proposta do clube é quase um contra-ataque. Luís Enrique parece viver seus últimos meses em Barcelona, e Sampaoli é apontado como favorito para assumir o cargo. Depois de treinar e subir o patamar de Universidad de Chile, seleção chilena e Sevilla, poderia ser enfim o salto na carreira do treinador. Além disso, o treinador rasga elogios abertamente a Messi e disse recentemente que "comparar Leo com outros é como comparar o Batman a bons policiais".

O Sevilla sabe que é difícil concorrer com o dinheiro e o atrativo que é para um treinador trabalhar no Barcelona. No entanto, a proposta de renovação foi deixada de lado neste momento. Sampaoli fala em pensar no presente e se concentrar apenas no trabalho.

A situação de Luís Enrique segue indefinida, tanto por parte do treinador quanto do clube. O mais provável é que ele não continue, mas isso ainda deverá ser definido em algumas semanas. Neste caso, o Barça voltaria sua carga para contratar um novo técnico.