Dana White confirma chance de título para Cris Cyborg

A holandesa Germaine de Randamie venceu Holly Holm por decisão unânime na madrugada deste domingo e ganhou o cinturão inaugural do peso pena feminino do UFC. E a primeira defesa do título será contra a brasileira Cris Cyborg, considerada a melhor lutadora do mundo.

— Cyborg é a próxima. Ela tem algumas coisas para resolver antes, mas, como eu disse, está parecendo que a situação ficou boa para ela — disse Dana White, presidente do UFC. O dirigente se referiu à notificação que Cyborg recebeu por um resultado positivo em um exame antidoping. A brasileira conseguiu argumentar que a substância tem indicação médica e, com isso, ela não deve ser punida.

Cyborg era a favorita para inaugurar o cinturão da categoria, mas ela se recusou a lutar no UFC 208 porque estava no processo de recuperação depois de cortar peso para lutar contra Lina Länsberg em peso casado em setembro do ano passado. Por isso, o Ultimate decidiu escalar Randamie e Holm para o duelo.