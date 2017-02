Dana White discorda de vitória de Anderson Silva no UFC 208

MMA

Dana White nunca pensou duas vezes antes de dar sua opinião sobre alguma luta do UFC. Mesmo a respeito de um combate acirrado como foi Anderson Silva x Derek Brunson, no UFC 208, no último sábado, o dirigente não teve papas na língua para dizer que discordou do resultado.



Segundo o dirigente, Spider não venceu o confronto com o americano. Mas ele também não concordou com as lamentações de Brunson.

– Eu tive Brunson (como vencedor). Na verdade eu pontuei a luta em um round para cada quando foi para o terceiro. E o terceiro eu dei para Brunson. Ele me mandou uma mensagem. Ela obviamente está muito irritado e disse coisas como "sabe, é com isso que sustento minha família. E agora não vou receber meu bônus quando sinto que venci a luta". Mas é uma daquelas coisas e eu digo o tempo todo. Se você não quer ser ferrado pelos juízes, não deixe a luta ir para a decisão deles – declarou, em entrevista a Fox Sports.

Anderson Silva venceu Derek Brunson na decisão dos juízes, em luta realizada pelo card principal do UFC 208, no último sábado, 11 de fevereiro, em Brooklyn, Nova York (EUA).



