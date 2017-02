Dolgopolov vence Nishikori e conquista o ATP de Buenos Aires

Tênis

Com vitória por 7/6(4) e 6/4, o ucraniano Alexandr Dolgopolov conquistou o título do ATP de Buenos Aires. O tenista superou o favorito Kei Nishikori, do Japão, para conquistar o torneio argentino.



Leia mais:

Tenistas brasileiros dominam os 16 anos do Campeonato Juvenil de Porto alegre

Americana conquista título dos 18 anos de torneio juvenil de tênis da Capital

Rio Open de tênis começa com Nishikori como atração principal



Agora, Dolgopolov e Nishikori estarão no Rio de Janeiro. Na competição que inicia nesta segunda-feira, o Rio Open, o japonês enfrentará o brasileiro Thomaz Bellucci. O ucraniano, por sua vez, irá encarar o espanhol David Ferrer.

*ZHESPORTES