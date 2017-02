Dortmund anuncia afastamento do Götze por "problemas metabólicos"

Longe dos gramados

Nesta segunda-feira, o Borussia Dortmund anunciou que o meia Mario Götze seguirá fora da equipe por mais tempo. O alemão vem sofrendo com lesões musculares nos últimos meses e passou por uma série de exames no clube para tentar descobrir as causas.

As investigações do Dortmund mostraram que o jogador campeão do mundo com a Alemanha sofre com distúrbios metabólicos. Por isso, foi necessário afasta-lo "imediatamente" para o tratamento, sem prazo de volta.

– Estou passando pelo tratamento agora e farei todo o possível para voltar a treinar e ajudar meu time a atingir nossos objetivos o mais rápido possível –afirmou Götze.

Gotze está afastado do time desde o início do mês, quando ficou no banco do Dortmund na vitória por 1 a 0 sobre o RB Leipzig, pela 19ª rodada da Bundesliga. Na atual temporada, ele fez 16 partidas e dois gols.

– Estamos felizes por descobrir as razões para as dificuldades de Mario e estamos convencidos de que suas habilidades extraordinárias vão nos dar uma qualidade extra quando ele se recuperar completamente disso. Mario tem todo apoio de todos no BVB durante o período de recuperação – disse o diretor esportivo do Borussia, Michael Zorc.



* LANCEPRESS