Em encontro ilustre, Amanda Nunes "finaliza" o gigante Shaquille O'Neal

Brincadeira de campeões

O UFC Houston, neste sábado, contou com diversas presenças ilustres na plateia, incluindo personalidades do esporte. O show resultou no encontro entre a campeã do UFC Amanda Nunes e o astro do basquete Shaquille O'Neal. Eles foram destaques na transmissão do evento, e a brasileira brincou com o ex-jogador encaixando um mata-leão no americano.



Shaquille é amigo de Dana White e um dos maiores entusiastas do UFC. Ele é praticante de jiu-jitsu e já apareceu ao lado de lutadores em sessões de treinos.



Amanda Nunes ainda não tem data para voltar ao octógono. Depois de nocautear Ronda Rousey, em dezembro, a brasileira vai enfrentar Valentina Shevchenko em sua próxima defesa de título, ainda sem data e local confirmados para acontecer.

He is bigger in person. @shaq grande viu Uma foto publicada por Amanda¿¿Nunes (@amanda_leoa) em Fev 4, 2017 às 8:47 PST

