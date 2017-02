Federer chegou a pensar em aposentadoria após título na Austrália

Que susto

Em bate-papo por telefone com o The New York Times, Roger Federer afirmou que chegou a cogitar sua aposentadoria após a inesperada conquista do Australian Open, mas afirmou que a felicidade pelo triunfo o fez curtir ainda mais estar em quadra e jogar.

– Em um pensamento de longe passou por minha cabeça: 'Será que poderia ir além disso? – afirmou Federer: – Mas depois, a felicidade era tão grande e continuei assistindo a reação do meu time quando ganhei o matchpoint na Austrália. Inacreditável. Foi muito divertido. E senti que queria seguir de novo – completou Federer durante evento em Praga da Rod Laver Cup que será disputada em setembro.

Federer revelou ainda não ter voltado aos treinos mais de 20 dias após a conquista por conta de lesão na perna. Ele tem programado jogar Dubai na semana que vem:

– Essa conquista foi o maior efeito nos Grand Slams que ganhei na carreira. Estou tão feliz pois não tive que jogar nas semanas seguintes, me ajudou a refletir e curtir. Ainda estou surfando a onda, ainda me sentindo nas nuvens.

O suíço esta semana assinou com a Basileia até 2019 o que significa mais três temporadas completas contando a vigente:

– O objetivo quando parei seis meses era alcançar os próximos dois anos. Entendo as pessoas dizerem que seria o momento ideal para parar. Mas sinto que tem muito trabalho a se fazer, que ainda amo muito e tenho muita gasolina no tanque.

