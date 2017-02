Fifa acredita que estádio de São Petersburgo ficará pronto para Copa das Confederações

Após visita

A Fifa afirmou, nesta segunda-feira, estar confiante com a capacidade da Rússia de resolver os problemas técnicos que atrasaram a inauguração do estádio de São Petersburgo, uma das sedes da Copa das Confederações de 2017 e da Copa do Mundo de 2018.



— Há um plano claro, uma planejamento técnico dos trabalhos que devem ser efetuados e devem estar acabados nas próximas semanas — declarou Colin Smith, diretor de Competições e Eventos da Fifa. Estamos convencidos de que as medidas que foram planejadas deverão resolver a situação — continuou Smith, após uma visita técnica da Fifa a São Petersburgo.

Após 10 anos de obras, o novo estádio realizou seus primeiros testes em início de fevereiro, ao receber 10 mil pessoas em suas arquibancadas. A capacidade total do estádio é de 68 mil pessoas.



Além dos jogos da Copa do Mundo, o estádio, batizado de Arena de São Petersburgo, sediará partidas da Copa das Confederações, inclusive a final do torneio.

A construção começou em 2007, mas os custos previstos no orçamento aumentaram consideravelmente, precisando ser modificados diversas vezes. Em agosto, a empresa responsável pela obra jogou a toalha.

A construtora foi substituída por outra, a Metrostroi, que terminou as obras em final de 2016, apesar dos problemas de estabilidade do campo retrátil.

— Ainda temos trabalho a fazer, mas temos a impressão de que estamos no caminho certo — declarou Smith, após visitar o estádio. Vamos continuar vigiando a situação e trabalhar juntos para acertar os últimos detalhes.

Em 31 de março, o estádio estará à disposição de seu clube, o Zenit, que jogará três partidas da temporada do futebol russo, a primeira contra o Ural Ecaterimburgo, em 21 de abril.

