Fórmula Truck abrirá venda de ingressos para Velopark e Rivera

Confiante de que a Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA), que gerencia o esporte a motor no Brasil, dará resposta positiva ao pedido de renovação de contrato com a categoria, a Fórmula Truck inicia a venda de ingressos para as duas primeiras corridas da 21ª temporada já a partir da próxima semana.



Por meio do site dos pesos pesados do automobilismo sul-americano, os fãs poderão adquirir tickets para as etapas do Velopark, no dia 19 de março, no autódromo de Nova Santa Rita, na região metropolitana de Porto Alegre, e da estreia da Truck no Uruguai, em corrida confirmada para o dia 9 de abril em Rivera, na fronteira com Santana do Livramento.

A abertura da venda de ingressos se deve à grande procura de brasileiros e uruguaios, pois as duas cidades da fronteira são separadas apenas por uma rua, com acesso praticamente liberado de um país para o outro.

Dezenas de uruguaios vêm buscando informações sobre como comprar ingressos para a corrida de 9 de abril, além dos brasileiros da região de fronteira que também querem acompanhar a etapa na 21ª temporada da categoria.

— Temos recebido muitos e-mails e contatos para saber sobre os ingressos para as corridas do Velopark e de Rivera e vamos abrir a venda pelo site para facilitar a todos os fãs da Fórmula Truck que forem acompanhar essas duas primeiras etapas. Em breve estará aberta a venda de ingressos para outras corridas deste ano — disse Neusa Navarro, presidente da Fórmula Truck.

