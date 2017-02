Tarumã receberá a primeira etapa do Campeonato de Endurance 2017 

Calendário definido

Com calendário já definido para 2017, o Campeonato de Endurance será disputado em oito datas entre março e outubro.

Estão previstas seis etapas para o Brasileiro e cinco para o Gaúcho. A abertura da temporada está programada para 25 de março, no Autódromo de Tarumã, em Viamão (RS).

— Neste ano o calendário terá boas novidades, tanto para os participantes quanto para o público. Estamos trabalhando para mais uma vez contarmos com um grid de mais de 40 carros e temos tido um ótimo retorno das equipes e dos pilotos — destacou Henrique Assunção, presidente da Associação de Pilotos de Endurance (APE).

Conforme Assunção, as provas serão realizadas aos sábados, com o objetivo de aumentar a integração entre as equipes:

— No sábado acontecem nossas confraternizações e ações promocionais. Além disso, pela praticidade dos pilotos, que podem retornar no domingo as suas residências.

Além de Tarumã, no Rio Grande do Sul estão programadas corridas em Santa Cruz do Sul e Guaporé (veja quadro abaixo).

*ZHESPORTES