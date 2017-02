Governo perdoa mais de R$ 1 bilhão em dívidas fiscais com Profut

Ajuda

O programa de refinanciamento de dívidas fiscais oferecido pelo Governo Federal por meio do Profut dará um desconto de mais de R$ 1 bilhão ao mercado esportivo do país. O total corresponde aos 137 clubes e entidades que aderiram ao programa e foi apresentado pelo presidente da Autoridade Pública de Governança do Futebol (Apfut), Luiz André Mello, em evento ocorrido no Rio de Janeiro, na semana passada.

Lançado no final de 2015, o Profut já rendeu cerca de R$ 100 milhões à União com o pagamento das dívidas dos clubes.

O total das dívidas fiscais incluídas no Profut somam R$ 5,5 bilhões, segundo informações do Governo. Desse total, 90% correspondem aos clubes das Séries A e B. Em relação à temporada passada, 31 dos 40 clubes que disputaram as Séries A e B eram participantes do programa, sendo 17 deles da principal divisão do futebol brasileiro.

