Isadora Williams conquista primeiro ouro do Brasil na patinação artística no Gelo 

No Pódio

A brasileira Isadora Williams escreveu mais um capítulo da história da patinação artística no gelo do Brasil neste fim de semana. A atleta conquistou o título do Sophia Trophy em Sófia, na Bulgária, e garantiu a primeira medalha do Brasil em uma competição internacional da modalidade. No total, Isadora conquistou 144.75 pontos na somatória de suas duas apresentações. No primeiro dia, ela terminou na segunda posição do programa curto com 50.99 pontos. Contudo, no programa longo, alcançou 93.76 pontos e ultrapassou a sueca Anita Ostlund. A italiana Micol Cristini completou o pódio.

Esta é a quinta medalha de Isadora em competições internacionais de patinação artística no gelo. O primeiro pódio foi em 2012, com o bronze no Golden Spin de Zagreb, na Croácia. Depois, ela conquistou as medalhas de prata no Philadelphia Summer International (2015), Sportland Trophy (2016) e Santa Claus Cup (2016).

A participação no Sophia Trophy também serviu de preparação para a atleta brasileira. Entre 29 de março e 2 de abril ela participa do Mundial de Patinação Artística no Gelo em Helsinque, na Finlândia. Isadora busca confirmar a classificação para os Jogos Olímpicos de Inverno PyeongChang 2018.

*ZHESPORTES