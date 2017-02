Isaquias Queiroz conquista prata e bronze em desafio em Portugal

Nelo Winter Challenge

O Nelo Winter Challenge é um evento realizado anualmente e que reúne os melhores atletas da Canoagem Velocidade de todo o mundo. Ele foi realizado no Centro de Treinamento da Nelo, em Montebelo Aguieira, no interior de Portugal. Os atletas Isaquias Queiroz, Erlon de Souza, Ronilson de Oliveira e Jacky Godmann participaram do desafio, que consiste em uma prova de 1.500m contra o relógio e um torneio de provas de 150m.

Isaquias Queiroz, único atleta brasileiro a subir no pódio três vezes na mesma edição dos Jogos Olímpicos, mostrou que não diminuiu o ritmo depois do feito inédito na Lagoa Rodrigo de Freitas nos Jogos Rio 2016 e foi duas vezes ao pódio em Portugal. Ele conquistou a terceira colocação nas duas provas e garantiu o segundo lugar geral do desafio. No 1.500m Isaquias ficou atrás do russo Shamshurin Kirill e do tcheco Martin Fuksa. Na prova de 150m, o brasileiro ficou atrás do lituano Henrikas Zustautas e do russo Shtyl Ivan, em uma chegada emocionante, que teve que ser definida pelo photo finish. Esses dois resultados garantiram a segunda colocação geral para o brasileiro.



A pré-temporada na canoagem velocidade continua até o dia 10 de março, quando atletas de todo o Brasil se reúnem em Curitiba para a 1ª Etapa da Copa Brasil de Canoagem Velocidade e Paracanoagem. O calendário internacional de competições começa no mês seguinte, no Campeonato Sul-americano de Canoagem Velocidade e Paracanoagem, em Paipa, na Colômbia.



*ZHESPORTES