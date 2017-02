Clube sérvio condena atos racistas contra jogador brasileiro

Imitação de macaco

O meio-campista brasileiro é consolado pelo colega Filip Kljajic, goleiro do Partizan Belgrado Foto: STR / AFP

O clube sérvio Partizan Belgrado condenou energeticamente os atos racistas contra sua estrela brasileira Everton Luiz, ocorridos no último fim de semana, afirmando que o jogador "conquistou os corações dos torcedores".

Durante a partida, disputada no domingo na capital sérvia, o brasileiro foi recebido com imitações de macaco pelos torcedores da equipe rival, o Rad, segundo a imprensa local.

A partida chegou a ser interrompida após torcedores do Rad mostrarem um cartaz insultando Everton Luiz.



"Condenamos energeticamente os autores deste ato insensato. O Partizan se sente na obrigação de pedir desculpas a todos aqueles que foram insultados e feridos pelos cantos racistas durante a partida. Apoiamos totalmente um de nossos melhores jogadores, Everton, que ganhou o coração dos torcedores durante sua estadia na Sérvia, no ano passado", afirmou o clube em comunicado à imprensa.

Ao fim do jogo, imagens da transmissão de TV mostraram o brasileiro fazendo um gesto obsceno em direção à torcida do Rad, o que obrigou a polícia a entrar em campo para evitar que a situação piorasse.

— Não pude conter as lágrimas, porque tive que lidar com insultos racistas dentro de campo por 90 minutos — declarou Everton Luiz. Fiquei chocado com a atitude dos jogadores adversários, que não acalmaram a situação — continuou.

O Partizan ganhou a partida por 1 a 0 e assumiu o segundo lugar do Campeonato Sérvio, a seis pontos do líder Estrela Vermelha.

