Neymar não deve escapar de julgamento na Espanha 

Justiça

A justiça espanhola negou os recursos do Barcelona, do Santos, da N&N Consultoria (empresa dos pais de Neymar) e também de sua mãe Nadine Santos. Todos eles serão réus no processo que investiga a contratação do jogador em 2013.

Ainda há a espera de um posicionamento da justiça pelos recursos do próprio Neymar e do presidente do Barcelona Josep Maria Bartomeu, mas a tendência é que eles também tenham que sentar no banco dos réus.

A promotoria pede dois anos de prisão para Neymar, um ano para sua mãe e multa de 10 milhões de euros para cada. Além disso a N&N Consultoria também pode ter que pagar outros 10 milhões. Ou seja, apenas a família Neymar poderia ter que pagar 30 milhões de euros, mais de 100 milhões de reais em multas. Ainda é pedido uma multa de 8,4 milhões de euros para o Barcelona e 7 milhões de euros para o Santos.

Caso condenado por dois anos Neymar poderia ir para a prisão, embora o normal é que isso não ocorra pelo fato de não ter antecedentes.

O ministério público espanhol aponta duas irregularidades na contratação do jogador: o Barcelona não poderia ter adiantado 10 milhões de euros para o atleta em 2011, sendo que ele tinha contrato com o Santos até 2014.

E a operação total custou 86 milhões de euros, enquanto a venda dos direitos federativos correspondeu a apenas 17 milhões. Os outros 69 milhões foram pagos ao jogador e em pequenos acordos entre Barcelona-Santos e Barcelona-Neymar.

No primeiro caso, um jogador não pode assinar um acordo com um clube, com um contrato em vigência com outro, a não ser que faltem seis meses para que ele expire. E no segundo caso, a promotoria entende que houve uma simulação de contrato para que Neymar e Santos levasse uma parte maior do bolo, deixando assim a DIS que detinha 40% dos direitos com essa parcela correspondente apenas aos 17 milhões.

A defesa de Barcelona e Neymar consistia em um documento, assinado pelo Santos em 2011, permitindo que Neymar pudesse negociar com qualquer clube.