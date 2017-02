"Novo Messi" marca e garante vitória do Milan sobre a Fiorentina

Promessa

Com gol de Deulofeu, o Milan bateu a Fiorentina por 2 a 1, no San Siro, neste domingo, pela 25ª rodada do Calcio. O meia, que chegou nesta temporada, já foi chamado de "Novo Messi" na época em que atuava no Barcelona e fez o seu primeiro gol no futebol italiano. O outro do Rossonero foi de Kucka, com Kalinic descontando.



A vitória deixa o Milan vivo na busca por um lugar na Liga Europa na próxima temporada. A equipe tem 44 pontos, na sétima colocação. A Fiorentina, por sua vez, estaciona nos 40, em oitavo.

O primeiro gol do Milan saiu por intermédio de Kucka, de cabeça. Kalinic empatou logo depois, após cruzamento de Chiesa. O gol da vitória foi marcado aos 31 minutos da etapa inicial, quando Deulofeu bateu colocado, no canto direito do goleiro.

O Rossonero volta a campo no próximo domingo para enfrentar o Sassuolo. A Viola, por sua vez, joga na quinta-feira no Artemio Franchi contra o Borussia MÖnchengladbach, na volta da fase mata-mata da Liga Europa. Na ida, 1 a 0 para os italianos.

*Lancepress