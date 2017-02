PSG não repete atuação de gala e fica no empate com o Toulouse

Campeonato Francês

O PSG não repetiu a atuação de gala da goleada sobre o Barcelona e apenas empatou em 0 a 0 com o Toulouse, em pleno Parque dos Príncipes. O resultado foi ruim para as pretensões dos parisienses, que não conseguiram encostar no líder Monaco.



Agora, o PSG tem 56 pontos e está empatado com o Nice, mas leva vantagem nos critérios de desempate. Na ponta está o Monaco, que soma 59. O Toulouse, por sua vez, tem 34, na oitava posição.

O técnico Unai Emery não repetiu a escalação da goleada por 4 a 0 sobre o Barcelona, na última terça-feira. Thiago Motta e Nkunku foram titulares no meio de campo, nos lugares de Matuidi e Verratti. Di María também não atuou, dando lugar a Lucas.

Apesar da mudança na escalação, o PSG perdeu muitos gols e não conseguiu transformar as chances criadas em gol. A cada lance desperdiçado, a torcida lamentava na arquibancada. O Toulouse, contudo, sai satisfeito com o empate na capital francesa.

