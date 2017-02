"Não pode fazer isso", diz Renato sobre discussão de Maicon com torcida

Palavra do comandante

O técnico Renato Portaluppi falou em entrevista coletiva sobre a irritação de Maicon com parte da torcida, que o criticou por não ter entrado firme na dividida que deu origem ao gol do São José no empate em 1 a 1. Apesar de concordar com o volante no lance, o ídolo tricolor prometeu que irá conversar com o atleta.

— Eu não sei o que aconteceu, se (Maicon) foi discutir, mesmo. Vou falar com ele. O Maicon está querendo sempre ganhar, mas não pode fazer isso, principalmente sendo capitão. Vou falar com ele, trocar ideias. Ano passado falei com ele sobre isso.

Leia mais:

Torcedor Gremista ZH: Não há o que reclamar do empate

Vaiado, Maicon se irrita e discute com torcedor: "Tenho parcela de culpa, mas não precisa exagerar"

Com muletas, Douglas recebe festa surpresa em seu aniversário



Ao descrever o lance, Renato minimizou a "falha" de Maicon. Disse que a opção por não dividir evitou uma expulsou. Mas lamentou o erro da equipe:

— Vou conversar com eles, não pode acontecer o gol que nós tomamos. O Maicon foi o menos culpado de nós tomarmos o gol. Quem entende de futebol, sabe que foi o menos culpado.



Por fim, o técnico comentou a oportunidade recebida por Lincoln. O garoto, que deu lindo passe para Bolaños marcar o gol tricolor, vive um momento de evolução, na opinião de Renato.

— O Lincoln, quando cheguei aqui, tinha inúmeros defeitos. E ele continua ainda com alguns porque faz parte da idade. Falei para vocês, lembro bem, que ele precisa jogar. Foram queimadas etapas do Lincoln. Não adianta pegar jogador da base, trazer para o profissional e não colocar para jogar — disse, acrescentando:



— Entrou bem. Tem melhorado muito.

*ZHESPORTES