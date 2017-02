Vaiado, Maicon se irrita e discute com torcedor: "Tenho parcela de culpa, mas não precisa exagerar"

Criticado

Parte da torcida gremista na Arena escolheu Maicon como culpado pelo gol de empate do São José, nos minutos finais do jogo pelo Gauchão na Arena. Logo após o lance, o capitão passou a ser vaiado, por supostamente não ter entrado forte em uma dividida na origem da jogada que resultou no gol do Zequinha. Irritado, o jogador correu para um dos setores de cadeiras do estádio para discutir com um torcedor.

— Fui falar que, em vez de ele ficar xingando, tem que ver o que aconteceu no jogo. Eu já tinha um cartão, poderia tomar outro e prejudicar o meu time. Daqui, onde começou a jogada, até lá, olha quanto campo tem — argumentou, antes de completar:

— Eu tenho parcela de culpa também, mas não precisa exagerar. O que eu tenho de fazer é trabalhar. Nunca vou baixar a cabeça por uma vaia ou outra.

* ZH Esportes