Com muletas, Douglas recebe festa surpresa em seu aniversário

Ao comemorar seu aniversário de 35 anos neste sábado, o meia Douglas, do Grêmio, recebeu uma surpresa de familiares e amigos em seu apartamento na Capital. O jogador, que rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, passou por cirurgia nesta semana e anda com o auxílio de muletas.



Um vídeo publicado na página "Maestro Pifador" do Facebook, criada por fãs do camisa 10 do Grêmio, mostra o momento da surpresa feita ao jogador.



Após a cirurgia, Douglas precisa utilizar um imobilizador no joelho por 15 dias e do auxílio de muletas para caminhar. A fisioterapia se iniciou na quinta-feira, no CT Luiz Carvalho, um dia depois de o jogador receber alta do hospital Moinhos de Vento, onde ocorreu a cirurgia realizada pelos médicos Felipe do Canto e Márcio Bolzoni. A rotina de recuperação seguirá pelos próximos seis meses.



Com a lesão, Douglas desfalcará o Grêmio no Gauchão, na Primeira Liga, e na Libertadores - como tem previsão de retorno para agosto, poderia voltar ao time nos jogos de volta das oitavas, caso a equipe de Renato se classifique.



Além disso, o camisa 10 será ausência em quase todo o primeiro turno do Brasileirão e só poderia voltar nas quartas de final da Copa do Brasil - atual campeão, o Grêmio ingressará na competição a partir da fase de oitavas.



