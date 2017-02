Com oportunidade a Fernandinho e Everton, Grêmio encara o São José 

Gauchão

Com sete desfalques, o técnico Renato Portaluppi terá de fazer mudanças no Grêmio para encarar o São José neste domingo, 19h30min, na Arena.



No jogo válido pela quarta rodada do Gauchão, o treinador não poderá contar com Pedro Rocha e Luan, poupados por conta de tendinites - o primeiro sente dores no tornozelo e o segundo no joelho. Assim, o técnico escala Fernandinho, pelo lado do campo, e Everton, como homem mais avançado, como substitutos.



Embora ainda faça mistério com treinos fechados, Renato, após uma sangria de sete lesões desde o início do mês, tem poucas opções para formar a equipe.



— O jogador que está no grupo do Grêmio tem que estar preparado. A qualquer momento, pode entrar, ser titular. A equipe que vai a campo já foi treinada, está na minha cabeça — despistou.



Outra novidade é a volta do zagueiro Kannemann, recuperado de uma gripe, que retoma a vaga ao lado de Geromel. Em segundo lugar, com seis pontos, o Grêmio pode virar líder se vencer e o Novo Hamburgo perder para o Juventude em jogo que ocorre segunda-feira. O São José, do técnico China Balbino, com dois pontos, está em décimo e ainda não venceu neste Gauchão.



