Técnico do São José projeta jogo contra o Grêmio: "Vamos procurar jogar um bom futebol"

Preparação

Técnico do São José desde setembro de 2015, China Balbino ganhou reconhecimento com o título do Interior e da Copa Caçapava no ano passado. O começo de Gauchão do Zequinha, no entanto, tem representado novos desafios para o treinador: o time ainda não venceu e nem marcou gols após três rodadas: foram dois empates em 0 a 0 e uma derrota para 1 a 0, na última segunda-feira, para o Novo Hamburgo.

Neste domingo, o time da Capital encara o Grêmio na Arena, justamente o palco em que China brilhou em 2016, ao comandar a vitória por 2 a 0 sobre a badalada equipe de Roger Machado. A ideia, segundo o treinador, é repetir aquele desempenho.

O que esperar deste domingo, contra um Grêmio que tem priorizado o Gauchão?

É um jogo difícil, com a realidade do Grêmio, o atual campeão da Copa do Brasil. Enfrentar a Dupla dentro da sua casa é sempre difícil. Sempre é difícil jogar na Arena, e esperamos fazer um bom jogo. A maioria das equipes entre nestes jogos mais defensiva, mas nós vamos procurar jogar um bom futebol.

Como você explica este momento do São José, que entrou no Gauchão como um dos times mais cotados do Interior?

O momento que vivemos não é só do São José, mas do Gauchão como um todo: o Ypiranga não venceu, o Inter também não. O que fica é o sentimento de todos porque o São José fez um grande trabalho ano passado. A nossa responsabilidade aumentou. Nós construímos esse São José vencedor. O qu eme deixa satisfeito é o trabalho da defesa, que vem bem, enquanto no ataque ainda buscamos trabalhar sem o homem de referência, após termos perdido o Heliardo. Temos trabalhado no dia a dia para tirar o peso dos atacantes.

O que pode ser utilizado da vitória sobre o Grêmio na Arena, no ano passado, para o jogo deste domingo?

Aproveitamos bem o momento que vivíamos e fizemos um grande jogo. Construímos uma história, conseguimos neutralizar o Grêmio com um grande trabalho do goleiro Fábio. Tivemos grande felicidade. Mas é um novo momento, o Grêmio tem sua força. Vamos trabalhar para construir uma história bonita na Arena. Todos os jogos são importantes, mas contra a Dupla é diferente, os atletas se motivam.

Você se preocupa com este início ruim? Acredita que o São José possa correr riscos e brigar contra o rebaixamento?

Desde o primeiro jogo, isso é uma preocupação nossa. Passo sempre para os jogadores as nossas metas, e a primeira é escapar do risco de rebaixamento. Os atletas estão cientes de que precisamos pontuar e vencer. Mas não podemos ter desespero. Está tudo nivelado. Temos o alerta ligado para buscar esse primeiro objetivo.

