Mais um: Maxi Rodríguez lesiona a mão e desfalca Grêmio por um mês

A sangria de lesões continua no Grêmio. A mais nova baixa na equipe de Renato Portaluppi é o meia Maxi Rodríguez, que já havia levado uma pancada nas costelas nesta semana, e no treino desta sexta-feira sofreu um trauma na mão direita. Após exame de imagem, foi constatada fratura do quarto osso metacarpeano que vai tirar o uruguaio de ação por ao menos um mês.



Ele é o sétimo desfalque do Grêmio neste mês. Com tendinites, Pedro Rocha e Luan serão poupados contra o São José no domingo - o primeiro sente dores no tornozelo e o segundo no joelho.



Outros quatro jogadores também estão no departamento médico. O meia Douglas, operado na segunda por lesão ligamentar no joelho esquerdo, para por seis meses. O lateral Edílson, com lesão na panturrilha, será baixa por 15 dias.



O atacante Beto da Silva, com lesão muscular na coxa direita, fica afastado por 30 dias. E o atacante Jael, com entorse no joelho direito, para por 10 dias.



