Fernandinho é bom reforço? Sim, para o Gauchão

Começo essa coluna ressaltando que nada tenho contra Fernandinho. Esforçado, parece um jogador aplicado, não afeito a polêmicas. Parece um bom cara de grupo. Com a série de lesões que afetam nosso elenco, ele virou quase que a primeira opção para os próximos jogos. Na partida deste domingo, contra o São José, é uma de nossas esperanças de gols.

Acredito que, para jogos do nível do Gauchão, ele deve corresponder, como mostrou no segundo tempo do confronto contra o Ypiranga. Porém, é importante ter cautela com jogos cujo nível são flagrantemente mais baixos do que os demais que enfrentaremos durante o ano. E é bom lembrar que Fernandinho veio por um valor bem razoável em 2014, cerca de 2 mlhões de euros, pagos ao Al-Jazira, dos Emirados Árabes. Desde então, nunca se firmou, teve algumas boas atuações, como no inesquecível Gre-Nal dos 5x0, de 2015. Porém, convenhamos: naquele jogo, em que todo o time teve grande atuação, qualquer mediano que entrasse em campo daria conta do recado.

Então, não espero muito de Fernandinho. Se ele tivesse uma qualidade excepcional, não teria sido emprestado pelo Grêmio. Se fosse apenas uma fase ruim que ele teve por aqui, e se ele estourasse no Flamengo, no período que esteve por lá, até vá. Mas não. Então, a conclusão que chego é que Fernandinho é um bom reforço, sim. Mas para Gauchão, onde ele pode nos ajudar bastante com sua velocidade. Mas não podemos esperar muito mais que isso dele. Tomara que ele me surpreenda, seria uma excelente surpresa.