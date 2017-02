Grêmio aguarda desfecho de "Caso Victor" para investir em reforços

Sem dinheiro

O Grêmio espera pelo resultado da ação judicial de penhora das contas do Atlético-MG no caso Victor, em que o clube gaúcho cobra R$ 10,5 milhões pela venda do goleiro em 2012, para buscar reforços.



Nesta quinta-feira, o São Paulo recebeu intimação para esclarecer se já depositou a primeira parcela de R$ 10,5 milhões referente à compra do atacante Lucas Pratto.



Caso o dinheiro já tenha sido transferido, a Justiça procederá com a penhora das contas do clube mineiro para bloquear este valor. Se tiver sucesso, o Grêmio pode receber o montante até o final do mês.



Com a verba em caixa, a direção partirá ao mercado com a prioridade de buscar um substituto para Douglas. O meia Everton Ribeiro, do Al-Ahli, dos Emirados Árabes, foi sondado, mas considerado caro demais pela direção.



O volante Esteban Rolón, 21 anos, do Argentino Jrs. também foi procurado, como alternativa a Musto, do Rosario Central. No entanto, o clube argentino pede alto para liberá-lo.



Em relação à zaga, o clube gaúcho também não conseguiu avançar nas tratativas com Paulo Miranda, já que o Red Bull Salzburg, da Áustria, não aceitou liberá-lo. Outro tentado, sem sucesso, foi Xandão, do Anzhi Makhachkala, da Rússia.



