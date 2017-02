Lesões dão nova chance para Fernandinho no ataque do Grêmio

Agora vai?

Com a confiança de Renato Portaluppi, Fernandinho recebe a terceira oportunidade para deslanchar no Grêmio. Entre idas e vindas desde 2014, quando foi contratado por 2 milhões de euros junto ao Al-Jazira, dos Emirados Árabes, o jogador ainda não deu o retorno esperado na Arena. Como Luan e Pedro Rocha serão poupados contra o São José, por tendinites, o atacante deve ser titular ao lado de Everton no domingo.



Com um bom início de ano, amparado pela boa atuação no segundo tempo contra o Ypiranga, pelo Gauchão, Fernandinho começa a lembrar os melhores momentos que teve na carreira, quando despontou no Barueri em 2009 e em 2013, quando fez 7 gols em 27 jogos com a camisa do Atlético-MG.



Desde o ano passado, quando foi emprestado ao Flamengo, o atacante vive uma fase de crescimento. Seu aproveitamento em finalizações evoluiu de 16% em 2015, para 28% em 2016 no clube carioca, onde foi comandado por Muricy Ramalho. Neste ano, no Grêmio, a estatística está num patamar parecido: 25%.



Atual comentarista do canal SporTV, que deixou o cargo de técnico por conta de problemas de saúde e foi substituído por Zé Ricardo, Muricy entende que é pelo lado do campo que Fernandinho rende melhor. E destaca que a especialidade do atacante é o drible em direção à área para buscar a conclusão.



— É um jogador de muita força e habilidade. Joga nos dois lados, tanto o direito como o esquerdo, e tem facilidade para o arremate, cortando para dentro para finalizar. Pela condição física dele, pode ajudar a recompor a marcação e fechar os corredores — observa Muricy.



Contra o São José, o atacante deve ocupar a faixa esquerda do campo, tendo a seu lado Miller Bolaños, centralizado, e Ramiro, pela direita. Assim, Everton seria o jogador mais avançado, tornando o setor ofensivo mais veloz. Um dos jogadores do Grêmio que mais acertam dribles, junto a Luan, Fernandinho também demonstra atenção em relação ao posicionamento dos zagueiros adversários, já que raramente é pego em impedimento.



Ocorre que, na visão do analista de desempenho e comentarista da Rádio Gaúcha, Gustavo Fogaça, o técnico Renato deveria utilizá-lo pelo lado direito para aproveitar melhor seu potencial.



— A perna direita dele só serve para subir no ônibus. Sempre que a bola cai ali, ele tenta acomodar para a esquerda. Por isso, já perdeu várias chances. A jogada típica dele é cortar para o meio e finalizar. Por isso, não pode jogar no lado esquerdo. Quando ele dá certo, é pela direita, onde fica melhor posicionado para arriscar ao gol ou para servir os companheiros — analisa Fogaça.



O desempenho do atacante desde o ano passado:



2017 - Grêmio (Primeira Liga e Gauchão)

3 jogos

1 gol (0,33 por jogo)

149 minutos em campo

1 finalização certa/3 erradas (25% aproveitamento)

2 faltas recebidas

1 desarme

42 passes certos



2016 - Grêmio e Flamengo (Sul-Americana, Brasileirão, Copa do Brasil, Primeira Liga, Libertadores e Gauchão)

42 jogos

5 gols (média 0,12 por jogo)

1927 minutos em campo

14 finalizações certas/36 erradas (28% aproveitamento)

72 faltas recebidas

4 amarelos

1 vermelho

34 desarmes

459 passes certos



