Por conta das lesões, Grêmio antecipa calendário de contratações

Mercado tricolor

Com lesões que já desfalcam a equipe até para a Libertadores, o Grêmio irá antecipar sua ida ao mercado. A confirmação foi feita pelo presidente Romildo Bolzan após o empate com o São José pelo Gauchão.

O que chamou atenção, porém, foi o termo usado por Bolzan. Ao falar sobre o assunto, o dirigente deu a entender que, nas próximas semanas, desembarcará na Arena um jogador com grandes chances de brigar por um posto de titular.

— O fato é que, efetivamente, a lesão do Douglas trouxe desconfiança no caráter geral. Isso vai antecipar o calendário de contratações — falou, para na sequência dizer: — Temos condições de fazer extravagâncias talvez um pouquinho antes do planejado.

Leia mais:

"Não pode fazer isso", diz Renato sobre discussão de Maicon com torcida

Cotação ZH: Bolaños é o melhor do Grêmio no empate com o São José

Vaiado, Maicon se irrita e discute com torcedor: "Tenho parcela de culpa, mas não precisa exagerar"



Bolzan também comentou a urgência de cada contratação. Disse, primeiro, que há necessidade de um zagueiro para complementar o plantel. Depois, que a posição de volantes conta com opções e, portanto, "pode aguardar". Quando falou do setor de meias e atacantes, comentou que "são necessidades efetivas" do grupo.



O centroavante Lucas Barrios, do Palmeiras, não negocia com o Grêmio neste momento, segundo Bolzan. Mas o mesmo mostrou otimismo de que nas próximas semanas, possivelmente antes da Libertadores, que inicia dia 9 de março para o Tricolor, chegará o reforço tratado como "extravagância".



*ZHESPORTES