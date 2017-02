Cotação ZH: Bolaños é o melhor do Grêmio no empate com o São José

Qual é a nota?

O Grêmio levou um gol no fim e ficou no empate em 1 a 1 com o São José, neste domingo, na Arena. O resultado deixou o Tricolor em terceiro lugar na tabela. Confira as notas dos comandados de Renato Portaluppi:

Marcelo Grohe

Bem posicionado, não teve culpa no gol. Nota 6

Léo Moura

Quando vai à frente, leva perigo ao adversário. Nota 6

Geromel

Demonstrou a antecipação habitual nas divididas. Nota 7

Kannemann

Algum nervosismo. Mas foi firme na marcação. Nota 6

Marcelo Oliveira

Não se limitou a marcar. Também atacou. Nota 6

Jailson

Alguma desatenção, mas não comprometeu. Nota 5

Maicon

Seu destempero não condiz com a postura de capitão. Nota 5

Ramiro

Junto a Bolaños, ditou o ritmo do meio-campo. Nota 7

Bolaños

Dribla, arma e faz a diferença. Fez um belo gol. Nota 8

Fernandinho

Alguns lampejos. Mas nada fez de efetivo. Nota 5

Everton

Muita velocidade, mas pouca efetividade. Nota 5

Lincoln

Deixou Bolaños na cara do gol para abrir o placar. Nota 7

Arthur

Entrou para fechar a marcação no meio-campo. Nota 5

Ty

Entrou no final. Sem nota.

