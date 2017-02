Grêmio leva empate do São José no fim e fica no 1 a 1 na Arena

No final

O Grêmio foi superior, mas deixou a vitória escapar nos minutos finais. O empate com o São José, em 1 a 1, gols de Bolaños e Rafinha, deixou o time de Renato na terceira posição do Gauchão, com sete pontos. O próximo jogo será no sábado, contra o Cruzeiro-Poa, no Vieirão, em Gravataí.

Com sete desfalques por lesão, o Grêmio exibiu nervosismo no início. Aos três, Jailson, desatento, perdeu para Rafinha, que arriscou para fora. Aos cinco, a desatenção foi de Marcelo Oliveira. Desarmado por Cláudio, viu a bola ser lançada para Jô, que rolou para Carrilho, da entrada da área, concluir para boa defesa de Grohe.

Aos oito, o Grêmio acordou. E, pelos pés de Bolaños, criou bela chance. Em tabela com Ramiro, que devolveu de letra, o equatoriano limpou a marcação e finalizou em cima do goleiro Fábio, que espalmou. No minuto seguinte, Everton rolou para Bolaños, que deixou Ramiro cara a cara com Fábio. Mas o chute saiu pela linha de fundo.

O Grêmio fincou bandeira no lado direito do ataque. As chances surgiam em triangulações de Léo Moura, Ramiro e Bolaños. Aos 13, Moura cruzou para Fábio espalmar: no rebote, Maicon escorou para fora.

Com maior posse de bola, o Grêmio seguiu com volume ofensivo. Aos 21, Jailson arriscou para fora. E aos 28, Bolaños recebeu de Maicon na entrada da área, mas também mandou por cima. O São José até tentou algum contra-ataque, em escapadas com Cláudio e Carrilho, mas a primeira etapa encerrou sem gols.

No segundo tempo, Ramiro seguiu ditando o ritmo do meio-campo do Grêmio. Aos dois minutos, foi ele quem cruzou com precisão para Bolaños, dentro da área. O equatoriano tentou pegar de voleio, mas mandou por cima. Aos cinco, a chance veio pela esquerda. Em boa subida, Marcelo Oliveira cruzou rasteiro para Fernandinho, que bateu de primeira, colocado, para boa defesa de Fábio.

Mas a estrela de Renato não demorou a brilhar. Ao substituir Jailson por Lincoln, o treinador deu mais presença ofensiva ao Grêmio. E, com dois minutos em campo, aos 17, o garoto tabelou com Bolaños e teve talento para, com um tapa na bola, deixar o equatoriano na cara do gol. Aí coube ao camisa 23 matar no peito e desviar do goleiro Fábio para balançar as redes.

No entanto, o Grêmio sofreu o empate em um contra-ataque do São José aos 41 minutos do segundo tempo. Com velocidade, Márcio Jonathan rolou para Rafinha, que estava livre na entrada da área. O atacante do São José chutou forte para igualar o placar. Deixando um sentimento de frustração nas arquibancadas da Arena.

