Larissa/Talita vencem Ágatha/Duda e ficam com o título no Major Series de Fort Lauderdale

A torcida brasileira sorriu mais uma vez no Major Series de Fort Lauderdale, nos Estados Unidos. Um dia após os times masculinos saírem com ouro (Álvaro/Saymon) e prata (Evandro/André), as duplas femininas repetiram o feito na tarde deste domingo (12.02). Larissa e Talita (PA/AL) venceram Ágatha e Duda (PR/SE) por 2 sets a 0 (21/15, 21/18), em 41 minutos, conseguindo o 14º título de Circuito Mundial da parceria.



A partida também marcou uma conquista emblemática de Larissa, que chegou ao 60º título em etapas do Circuito Mundial. Ela é a maior vencedora de paradas do tour, com cinco ouros a mais que a norte-americana Kerri Walsh, tricampeã olímpica. Talita agora possui 32 títulos do giro internacional. As atletas comentaram a vitória, uma revanche da final da etapa de João Pessoa (PB) do Circuito Brasileiro, há duas semanas.



