Manchester City posta foto de Gabriel Jesus após cirurgia: "Todos os sorrisos"

Direto de um hospital em Barcelona, Gabriel Jesus posou para uma imagem nas redes sociais do Manchester City esbanjando otimismo. Nesta sexta-feira, o clube promoveu a postagem horas após o camisa 33 ter passado por uma cirurgia para corrigir uma fratura no quinto metatarso do pé direito.

– Todos os sorrisos e um sinal positivo de Gabriel Jesus após a sua operação de pé em Barcelona. Vamos manter atualizações sobre o seu progresso! – escreveu o City no Twitter.

All smiles ¿¿ and a thumbs up ¿¿ from @gabrieljesus33 after his foot operation in Barcelona. We will keep you updated on his progress! #mcfc pic.twitter.com/9UdM4OiuAm