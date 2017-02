Manchester United passa fácil pelo Leicester e coloca atual campeão em situação difícil no Inglês

3 a 0

O Manchester United segue na busca por uma vaga nas próximas competições europeias. Neste domingo, a equipe não deu chance para o atual campeão Leicester e venceu o rival, fora de casa, por 3 a 0. O resultado foi desastroso para os donos da casa, que estão muito perto da zona do rebaixamento. Mkhitaryan, Ibrahimovic e Mata marcaram os gols da partida.

O triunfo colocou o Manchester United com 45 pontos, ainda na sexta colocação, um a menos que o Liverpool, que está em quinto. Já o Leicester tem apenas 21, na 16ª posição.

O jogo começou morno, com as duas equipes se respeitando muito. Mas bastou o Manchester United colocar a bola no chão e pressionar um pouco mais para abrir o placar. Aos 42, Mkhitaryan aproveitou bobeada da defesa do Leicester, avançou na velocidade e chutou na saída de Schmeichel. Dois minutos depois, foi a vez do craque Ibrahimovic. O sueco recebeu cruzamento de Valencia e empurrou para o fundo das redes.

Para evitar qualquer surpresa, o Manchester United matou o jogo na volta do intervalo. Em tabela com Mkhitaryan, Mata saiu na cara de Schmeichel para fazer o terceiro.

Os Red Devils seguiram com domínio total das ações na segunda etapa, diante de um Leicester atônito. Mas os visitantes não conseguiram transformar a superioridade em gols.

* Lancepress