Martín Cáceres assina com Southampton até o fim da temporada

O Southampton anunciou a contratação do uruguaio Martín Cáceres, nesta quinta-feira, que vai defender a equipe da Premier League até o fim da temporada. Desde que saiu da Juventus, o jogador de 29 anos estava sem clube.

Cáceres teve seguidas lesões no últimos anos. Em 2015, o tornozelo foi o problema e no ano seguinte o zagueiro rompeu o tendão de Aquiles.

– Estou muito feliz de assinar com um importante clube do futebol inglês. De todas as opções que tinha, acho que a melhor era vir para o Southampton – afirmou o uruguaio em comunicado divulgado pelo novo time.



O diretor executivo da equipe, Les Reed, comemorou a chegada de Cáceres.

– Estou feliz que depois de um trabalho persistente a gente conseguiu contratar Martín Cáceres com esse contrato curto – afirmou. – É um talento e jogou em alto nível, venceu vários troféus. Tem experiência internacional com Uruguai e êxitos importantes com Juventus e Barcelona – lembrou Reed.