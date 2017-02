Memes: erro de árbitro em Corinthians x Palmeiras vira piada nas redes sociais

Zoeira

O árbitro Thiago Duarte Peixoto se enganou de jogador e expulsou Gabriel, do Corinthians, depois de uma falta ter sido cometida por Maycon. Apesar do erro, o Corinthians venceu o Palmeiras no clássico por 1 a 0, mas o homem do apito não foi poupado pelas redes sociais.

corinthias 1x0 palmeiras

Thiago Duarte Peixoto recém contratado pelo Palmeiras entra em campo mais não consegue parar o corinthias. pic.twitter.com/QpmhsKqOY4 ¿ Jeremias A. Amorim (@jereamorim) February 23, 2017

O juiz do clássico paulista pic.twitter.com/coCr9PlElQ ¿ Luiz Filipe Machado (@luizfilipecm) February 23, 2017

Perder o maior clássico do mundo, no centenário e com ajuda do juiz, causa isso. pic.twitter.com/jY4rzCuQ7I ¿ BI MUNDIAL (@ale_furquim) February 23, 2017

Thiago Duarte Peixoto / Ken da Barbie pic.twitter.com/QK9WMjNPk8 ¿ Chora Valdivia (@CHORAVALDIVIA) February 23, 2017

O juiz que expulsou o Gabriel do Corinthians nunca mais esteve 100% desde a bolada que o deixou paranoico.pic.twitter.com/walfADJowI ¿ Diogo Tubias (@DiogoTubias) February 23, 2017

O Corinthians já resolveu o seu esquema tático contra o Palmeiras ... é só esperar o JUIZ da CREFISA atuar, para nós ganhar o jogo !!! pic.twitter.com/zSmZlhmmlX ¿ DAVES DOS SANTOS (@DAVESLOCUTOR) February 23, 2017

Quando o juiz rouba contra o Corinthians pic.twitter.com/RvbmPHo4rN ¿ Maycon Ribas (@Maycao_N) February 23, 2017

QUANDO EU VEJO O JUIZ ROUBANDO O CORINTHIANS KKKKKKKKKKKKKK #Derbypic.twitter.com/wtKhcum9DH ¿ vinicius souza (@vinisouza_souza) February 23, 2017





O juiz só erra a favor do Corinthians pic.twitter.com/34cqqSRQj9 — Christina Renault (@christina_borge) 23 de fevereiro de 2017





A imagem é clara, se o juiz errou contra o Corinthians, é pq acertou! A falta foi do Gabriel... kkk pic.twitter.com/NLEhPXFT9C — #2017TRiCoLoR (@MarcaoSempre) 23 de fevereiro de 2017

*ZHESPORTES