Mesmo com nova categoria no UFC, Miesha Tate descarta retorno

Definitiva

A lutadora Miesha Tate cansou da vida no MMA. Por isso, decidiu se aposentar depois da derrota para Raquel Pennington no UFC 205, em novembro. E nem a criação da categoria peso pena feminino motiva a ex-campeã peso galo a retornar aos octógonos.

— Neste ponto, não está sequer no meu radar. Estou muito feliz com a aposentadoria, honestamente. Estou curtindo a mim mesma e descobrindo um pouco mais além da Miesha lutadora. Tem sido um processo muito interessante, então estou curtindo isso. Não tem planos de voltar, nem desejo isso — afirmou, em entrevista à MMA Junkie Radio.

Leia mais:

Técnico de Anderson Silva confia: "Está a fim desta luta"

Zumbi Coreano, Hill e dois brasileiros faturam prêmios após o UFC Houston

Demetrious Johnson não descarta luta nos galos "pelo dinheiro certo"

Mesmo que o corte de peso para lutar no peso pena fosse menos desgastante — há uma diferença de cerca de 4,5 quilos —, Tate quer aproveitar a liberdade sem os compromissos de um esportista.

— Não quero mais cortar peso. Nenhum. Quero ser eu mesma. Mesmo que eu esteja apenas cinco libras (2,26 quilos) acima, não quero saber se são 145 libras (65,7 quilos). Costumava estar menor para pesar 135 (61,2 quilos) — ponderou.

Miesha Tate ficou conhecida como a grande rival de Ronda Rousey, mas perdeu ambas as lutas que elas disputaram. Tate se tornou campeã em março do ano passado, ao finalizar Holly Holm — que havia tirado o cinturão de Rousey. Miesha perdeu o título para Amanda Nunes no UFC 200 e, na luta seguinte, foi derrotada por Raquel Pennington.

O UFC criou recentemente a categoria peso pena feminino. A disputa do cinturão inaugural será neste sábado, em uma luta entre Holly Holm e Germaine de Randamie.