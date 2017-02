Michael Bisping minimiza possível revanche e critica Anderson Silva: "Sacaneou a todos"

Sem valor

Campeão dos médios do UFC, Michael Bisping fez coro a inúmeras personalidades do mundo das lutas e reclamou do resultado da luta entre Anderson Silva e Derek Brunson, realizada no UFC 208. Mais do que isso, o inglês afirmou que a performance de Spider foi um desrespeito a ele próprio, aos fãs e até ao UFC.

Em entrevista ao programa The MMA Hour, Bisping criticou a apresentação de Spider e cutucou o brasileiro ao falar sobre a forma física do ex-campeão.

— Achei que ele perdeu. Acho que pode se usar de um argumento para a vitória dele, mas foi decepcionante ver Anderson. Acho que ele sacaneou a si mesmo, sacaneou o público e sacaneou o UFC. Estava claro que ele era o melhor lutador. Ele defendeu as derrubadas, mas quando decidiu apertar o gatilho e atacar com algo, ele estava em cima do Brunson, mas ele não apertou o gatilho. Ficou lá parado fazendo as coisas de sempre. Ele não tem mais o senso de urgência porque é o "grande Anderson Silva". Infelizmente, isso não é bom o bastante. É um vexame, decepciona a todos. E eu sou um fã do Anderson — declarou o campeão.

Bisping ainda insinuou que a forma física apresentada pelo brasileiro é "falta de esteroides" e abriu as portas para uma possível revanche com Spider, apesar de não enxergar mais tanto valor no reencontro.

— Parece mais magro. É estranho o que acontece quando você não toma mais esteroides. Eu enfrentaria Anderson Silva, mas acho que não venderia. Não depois do último fim de semana — concluiu.

Michael Bisping ainda não tem sua próxima defesa de cinturão dos médios marcada. O inglês vem de vitória contra Dan Henderson, em outubro passado, e passou por uma cirurgia no joelho na última semana. De acordo com Dana White, presidente do UFC, o próximo adversário do inglês será o cubano Yoel Romero.