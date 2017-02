Monaco goleia e segue imbatível no Campeonato Francês

Líder

O Monaco segue imbatível no Campeonato Francês. Líder da competição, o time do principado visitou o Metz neste sábado, no Stade Saint-Symphorien, e não encontrou dificuldades para golear o rival por 5 a 0. O jovem Mbappe, de 18 anos, foi o destaque da partida, anotando um hat-trick. O artilheiro Falcao García também não passou batido e marcou os outros dois gols do confronto válido pela 25ª rodada.



No primeiro tempo, Mbappe precisou de apenas oito minutos para abrir o placar. João Moutinho, maestro do meio campo do Monaco, encontrou Falcao, que tocou para o atacante completar para o fundo da rede. Dois minutos mais tarde, foi a vez do colombiano deixar sua marca.



E a dupla voltou a funcionar no decorrer do jogo. Ainda no primeiro tempo, Mbappe decretou o placar dos 45 minutos iniciais e, na volta do intervalo, o camisa 29 aproveitou a boa assistência do brasileiro Boschilia para fazer o seu terceiro no duelo. Falcao García, bem posicionado, também se mostrou perigoso para a zaga adversária e soube aproveitar o cruzamento de Mendy, definindo o placar da partida.



Com o resultado, o Monaco pode comemorar o impressionante saldo de 75 gols marcados na temporada e a liderança do Francês, chegando aos 58 pontos - são três de vantagem do PSG, segundo colocado. Por outro lado, a notícia negativa é a contusão de Boschilia. O brasileiro recebeu uma entrada forte no segundo tempo e teve de ser substituído.

Na próxima rodada do Francês, o Monaco enfrenta o Bastia fora de casa, na próxima sexta-feira, dia 17, enquanto o Guingamp vai a campo dois dias depois para enfrentar o Bordeaux.

LYON SAI NA FRENTE, MAS CEDE VIRADA

No jogo que abriu a rodada do Campeonato Francês neste sábado, o Lyon visitou o Guingamp e saiu na frente com gol de Lacazette, mas acabou se acomodando e cedeu a virada à equipe da casa. Em apenas quatro minutos, Benzet e Diallo marcaram para o Guingamp, que conseguiu se recuperar depois de três derrotas seguidas na competição.

Com o placar, o Lyon estacionou na quarta colocação, com 40 pontos. Já o Guingamp chegou à oitava posição, com 34.

VEJA OUTROS RESULTADOS DA 25ª RODADA

Dijon 2 x 0 Caen

Lille 1 x 2 Angers

Nancy 0 x 3 Montpellier

Toulouse 4 x 1 Bastia