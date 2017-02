Mourinho: United não quer, mas "precisa" jogar Liga Europa

Muitos focos

– Não é uma competição que queremos disputar, mas é uma competição que precisamos jogar – declarou nesta quarta-feira o técnico do Manchester United, na véspera do confronto contra o Saint-Etienne em Old Trafford, pela segunda fase da Liga Europa. Confira as respostas da entrevista coletiva.

Paul Pogba irá enfrentar o irmão Florentin. Você conversou com ele sobre isso?Falamos disso e rimos. É um desses golpes do destino. Mamãe Pogba se meteu numa confusão, mas é normal. É ela que vai sofrer. Ele não tem como escolher, é impossível. Paul me disse que ela quer que o jogo termine empatado. Só sei que um dos irmãos ficará decepcionado. Paul está motivado, aposto que Florentin também. Isso é bom.

A Liga Europa é importante para o desenvolvimento de seu grupo?

No Manchester United, não escolhemos as competições. Sabemos que nossa situação é muito complicada. Jogamos na quinta-feira, e as partidas se acumulam com a Copa da Inglaterra e a Copa da Liga. Se progredirmos nessas competições, será um problema em maio. É também uma boa maneira de dar experiência à equipe, experiência internacional. Não é uma competição que queremos disputar, mas é uma competição que precisamos jogar. Respeitamos essa competição, trabalhamos duro para passar à segunda fase. Perdemos jogos fora de casa, mas nos classificamos e sempre escalamos a melhor equipe possível.

Não seria uma oportunidade de garantir uma vaga na Liga dos Campeões?

Duas portas estão abertas, para jogar a Champions na próxima temporada: a Liga Europa e a Premier League. Na Liga Europa, estamos apenas na segunda fase, ainda há um longo e complicado caminho. No Campeonato Inglês, essa porta ainda está aberta (O United é 6º colocado, a dois pontos do 4º), mas o caminho é longo também.

Caso garanta a classificação às oitavas, isso irá impactar a temporada na Premier League?

Se você quer saber se quero ganhar do Saint-Etienne e continuar na competição, a resposta é sim. Não estamos levando essa competição nas coxas. Mas vai ser difícil. A partida contra o Manchester City já foi adiada (devido à final da Copa da Liga contra o Southampton). Se vencermos o Blackburn (Copa da Inglaterra, domingo), a partida contra o Southampton na Premier League também será adiada. Se isso acontecer, teremos vários problemas. Para piorar, temos a Liga Europa na quinta-feira. Isso terá um impacto sobre a Premier League, porque brigaremos contra equipes como Chelsea e Liverpool, que não disputam copas europeias. Mas queremos avançar. Na quinta, jogaremos sério. Contra o Blackburn também.