Polícia espanhola interroga Maradona depois de "forte discussão" com noiva

Confusão

A polícia nacional e do serviço de urgência médica da Espanha foram chamados na manhã desta quarta-feira ao hotel onde Diego Maradona está hospedado em Madri. O ex-jogador foi ouvido pelos policiais por uma suposta agressão a sua noiva, Rocío Oliva, de acordo com informações do jornal Marca.

Oliva desceu do quarto dizendo que havia sido apenas uma "forte discussão". Maradona e a noiva não apresentavam lesões. Esta não é a primeira vez que há uma polêmica em torno do casal. Em 2014, vazou um vídeo em que Maradona discutia com Rocío.

Este é o segundo incidente em que Maradona se envolve em dois dias na capital espanhola. Nesta terça, ele ameaçou o jornalista espanhol Ángel García, da rádio Cadena Cope. O repórter perguntou ao argentino o que ele havia achado da vitória do PSG sobre o Barcelona pela Liga dos Campeões. Maradona se recusou a responder e deu um empurrão em García, que relatou ter levado "um golpe de Diego Maradona" no ar. O ex-jogador voltou e disse:

— Não. Golpe, não. Se eu te pego, te deixo sem nariz. O que quero é comer tranquilo, e você não pode estar no meu hotel se não tem quarto aqui.

Nesta quarta, Maradona acompanhará o jogo entre Real Madrid e Napoli no Santiago Bernabéu.