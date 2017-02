Gabigol analisa período na Inter: "Estou ficando cada vez melhor"

Futebol

O jovem Gabriel Barbosa ainda tenta buscar seu espaço na equipe desde que chegou à Internazionale de Milão, há cerca de cinco meses. O brasileiro atuou em seis jogos, sendo um como titular, mas garantiu que tem boa relação com o técnico Stefano Pioli.

– Estou ficando cada vez melhor. Me sinto mais forte, mais rápido e mais italiano. O entrosamento entre o treinador, meus companheiros e eu continua crescendo. Estou tendo mais minutos e tentando sempre treinar da maneira correta. Estou feliz por ter atuado contra o Empoli. Nós jogamos bem e ficamos felizes com os três pontos. Eu continuo treinando e já estou pensando no próximo jogo, que é sempre o mais importante – disse ao site oficial da Inter.



O jovem brasileiro, ex-jogador do Santos, ainda brincou sobre o frio na cidade italiana e também comentou a sensação de jogar lado a lado com jogadores que ele só via no videogame.



– É um pouco frio demais (risos). Mas estou muito feliz aqui. Todos estão me ajudando, me dando conselhos, e o fato de estar jogando com estrelas que eu só via no videogame é incrível. Estou maravilhado de poder vestir a camisa da Inter – afirmou.

