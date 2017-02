Os atrativos dos confrontos desta terça pela Liga dos Campeões

Na Europa

A bola volta a rolar na Liga dos Campeões da Europa na tarde desta terça. Pouco mais de dois meses após o encerramento da fase de grupos, o mata-mata das oitavas de final começa com o clássico PSG x Barcelona, em Paris, e com o confronto entre Benfica x Borussia Dortmund, em Lisboa. Nesta quarta, o Real Madrid receberá o Napoli no Santiago Bernabéu e o Bayern encarara o Arsenal em Munique.



O desfile de craques promete duelos acirrados, com destaque para franceses e espanhóis - que terão Tite como espectador ilustre no Parque dos Príncipes. Afinal, PSG e Barcelona fazem o jogo mais esperado desde o sorteio dos confrontos das oitavas, que ocorreu em dezembro.



De um lado, o trio Messi, Suárez e Neymar buscará abrir vantagem para o jogo de volta no Camp Nou, que ocorrerá em oito de março. De outro, o tridente Lucas Moura, Di Maria e Cavani tentará fazer o fator local prevalecer.



No Estádio da Luz, Benfica e Borussia Dortmund prometem um duelo de ataque contra defesa. Enquanto os alemães contam com o franco-gabonês Aubameyang, goleador da Bundesliga com 17 gols, os portugueses apostam na experiência do zagueiro Luisão, que completa 500 jogos no Benfica. O jogo de volta também será em oito de março. Veja os atrativos dos duelos.



PSG X BARCELONA

17h45min - EI MAXX transmite



Foi na cidade uruguaia de Salto, distante 498 quilômetros de Montevidéu, onde os camisas 9 de PSG e Barcelona nasceram. Com Messi e Neymar a seu lado, Luis Suárez já conquistou a Liga dos Campeões, o Mundial e também foi bicampeão espanhol pelo Barça. Atual artilheiro do espanhol, com 18 gols (são 25 no ano), Luisito é um dos destaques da equipe treinada por Luís Enrique, atual vice-líder no nacional, um ponto atrás do Real Madrid.



No PSG, Edinson Cavani vive, segundo suas próprias palavras, o melhor momento da carreira. Atuando ao lado de Lucas Moura e Di María, o uruguaio é goleador do francês, com 25 gols - o time treinado por Unai Emery é vice-líder, três pontos atrás do Monaco. No total, o conterrâneo de Suárez marcou 33 vezes na temporada: também é vice artilheiro da Liga dos Campeões, com seis gols, e marcou outros dois na taça francesa.



— Nós viemos da mesma cidade, mas tivemos caminhos um pouco diferentes. Ele saiu de Salto muito pequeno, e eu fiquei por lá toda a infância. Depois jogamos em times diferentes em Montevidéu (Cavani no Danúbio e Suárez no Nacional) e nos juntamos na seleção — comentou Cavani sobre o duelo.



O PSG terá a baixa do zagueiro Thiago Silva, vetado por lesão muscular.



BENFICA X BORUSSIA DORTMUND

17h45min - EI MAXX 2 transmite



O outro confronto na tarde desta terça exibe duas equipes técnicas, mas que vivem momentos diferentes. O Borussia Dortmund, derrotado no último jogo pelo Alemão, contra o Darmstadt 98, está em quarto lugar e afastou-se da briga pelo título - o líder Bayern abriu 15 pontos de vantagem. O principal trunfo da equipe está no ataque: o goleador franco-gabonês Pierre-Emerick Aubameyang, 27 anos. Atacante de velocidade, ele até já foi comparado com Usain Bolt.



Os dribles e arremates de Aubameyang serão o grande desafio para o Benfica. O clube português terá como destaque na defesa o zagueiro Luisão, que completará 500 jogos pela equipe hoje. Com 55 partidas já disputadas na Liga dos Campeões, o brasileiro, que se tornará o quarto jogador que mais atuou com a camisa do time de Lisboa, atual líder do Português, com 51 pontos.



A equipe tem o ex-gremista Jonas como dúvida - no treino de ontem, o último antes do jogo, o atacante foi poupado por conta de dores nas costas.



