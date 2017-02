Thiago Silva não enfrenta Barcelona pela Liga dos Campeões

Desfalque de peso

O zagueiro brasileiro Thiago Silva, capitão do Paris Saint-Germain, não enfrentará nesta terça-feira o Barcelona, pela partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, devido a uma lesão, segundo a imprensa francesa.

"O capitão parisiense não foi convocado para fazer parte do grupo de 18 jogadores do técnico Unai Emery", informou o diário esportivo L'Équipe em seu site.

Pouco antes, o jornal Le Parisien afirmou que o zagueiro da seleção brasileira não havia treinado com os companheiros na véspera do importante confronto pela Champions.

O jornal adiantou que o zagueiro sofria de problemas musculares na panturrilha.

A ausência de Thiago Silva é um duro golpe para as aspirações do PSG, já que o brasileiro é um dos pilares da equipe e um acostumado a enfrentar o trio de ataque sensação do Barça, formado por Lionel Messi, Luis Suárez e Neymar.

Sem Thiago Silva, o jovem Presnel Kimpenbe, de apenas 21 anos, deverá ser o substituto e formará dupla de zaga com o brasileiro Marquinhos.

Revelado nas categorias de base do PSG, Kimpenbe foi convocado por Didier Deschamps em outubro para a seleção francesa, mas não chegou a vestir a camisa dos 'Bleus'.

Nesta temporada, disputou 11 jogos no Campeonato Francês e também entrou em campo na Copa da França, mas deverá fazer sua estreia na Liga dos Campeões diante do poderoso Barcelona.

