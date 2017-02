Pastore volta a treinar com companheiros no PSG

Nova opção

O argentino Javier Pastore treinou no sábado e domingo com os companheiros do Paris Saint-Germain e poderá ser convocado para o confronto contra o Barcelona, na terça-feira, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões, declarou nesta segunda-feira o técnico Unai Emery.

– Esperaremos o treino de hoje (segunda-feira), mas Pastore treinou no sábado e no domingo e estará o tempo todo com o grupo – explicou o técnico espanhol do PSG. – É uma opção mas é um jogador que precisa evoluir, precisa de mais treinos para aguentar 90 minutos – continuou Emery.

Pastore, 27 anos, lesionou-se diversas vezes nesta temporada, o que lhe permitiu entrar em campo apenas oito vezes.



O PSG, que não contará com o italiano Thiago Motta, lesionado, receberá na terça-feira o Barcelona no Parque dos Príncipes, na partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões.