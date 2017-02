Pep Guardiola: "Marcelo Bielsa é o melhor técnico do mundo"

Elogio

O acerto de Marcelo Bielsa com o Lille repercutiu no mundo da bola. Nesta segunda-feira, durante a coletiva de imprensa do Manchester City, o técnico Pep Guardiola falou sobre o retorno do argentino ao futebol e o definiu como o melhor do mundo.

— Na minha visão, o Bielsa é o melhor técnico do mundo. Não entra em questão quantos títulos ele conquistou na carreira, pois a sua influência para inúmeros profissionais do futebol é gigantesca. A minha admiração por ele é enorme. Não conheço ninguém que fale mal dele. Já estou ansioso para ver o Lille na próxima temporada — afirmou o catalão.

Vale lembrar que esta não é a primeira vez que Pep Guardiola elogia publicamente o técnico argentino. A relação entre eles é antiga e, em 2006, quando o catalão fazia estágios para iniciar a carreira, ele passou alguns dias com Bielsa na Argentina.

Sobre aquela época de estágio, o treinador do Manchester City guarda com muito carinho os momentos que passou com El Loco.

— Marcelo Bielsa me ajudou muito no começo de carreira e trago comigo até hoje os conselhos que ele me deu — finalizou.

