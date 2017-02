Presidente da Fifa cogita Copa de 2026 em vários países-sede

Novidade

A Copa do Mundo terá 42 seleções a partir de 2026. E, para receber um número tão grande de times, é possível que a Fifa passe a realizar o Mundial em vários países. Em entrevista coletiva nesta quinta-feira, o presidente Gianni Infantino disse que irá encorajar candidaturas conjuntas.

— Estamos perfeitamente alinhados com nossas políticas de sustentabilidade e legado para trazer dois, três, quatro países juntos que podem apresentar um projeto com quatro ou cinco estádios cada. Certamente iremos apoiar isso. É ideal que os países sejam próximos para que haja facilidade nas viagens — disse o dirigente.



Até hoje, apenas uma edição de Copa do Mundo já foi realizada em mais de um país — 2002, quando foi disputada no Japão e na Coreia do Sul. Uma candidatura conjunta entre Argentina e Uruguai é cotada para o Mundial de 2030, que irá comemorar o centenário da competição.

Também há uma especulação de que Estados Unidos, Canadá e México podem fazer uma candidatura conjunta da América do Norte para receber a edição de 2026.